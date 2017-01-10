Російський опозиціонер розповів цікавий факт про Онищенка

Нардеп-втікач Олександр Онищенко розповсюджує антиукраїнську пропаганду Кремля.

Про це російський опозиціонер Ілля Яшин розповів в інтерв'ю Голосу Америки.

Він запевнив що Онищенко став "тараном", який російська пропаганда використовує для атаки на Україну.

Він став одним із головних пропагандистів в арсеналі кремлівських медіа,

– вважає Яшин.

За його словами, це відбувається через те, що в Україні збігаються інтереси місцевих кримінальних олігархів, які сколотили свої статки за часів Януковича, були в команді Януковича, та інтереси Кремля.

Часто такий збіг інтересів призводить до того, що ці місцеві олігархи стають, по суті, агентами кремлівського впливу, використовують свої фінансові можливості для атаки на Україну та користуються підтримкою з боку кремлівських медіа, кремлівської пропаганди,

– пояснив Яшин.

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