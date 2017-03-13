Російський письменник-терорист цинічно наказав бойовикам відкривати вогонь

Російський письменник та віднедавна заступник комбата "бойовиків "ДНР" Захар Прилєпін заявив, що виступає за мир і наказав відкрити вогонь по позиціях бійців АТО.

Про це свідчить опубліковане в YouTube відео.

На кадрах видно, що Прилєпін тримає в руках малюнок, де зображений символ миру.

Всі письменники світу завжди виступали за мир – Шекспір, Шендерович, Данте, Андрій Макаревич, всі. І я теж виступаю за мир. Дякую всім,

– заявляє письменник-терорист.

Після сказаних слів він викидає пом’ятий аркуш паперу, розвертається до бойовиків та наказує їм відкривати вогонь.

Нагадаємо, взимку на Донбас воювати на боці терористів "ДНР" прибув новий "герой" – російський письменник Захар Прилєпін.



Він став "заступником комбата" терористів "ДНР" і заявив, що його мета – випалити та вбити всіх українців.