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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Російський політик пояснив абсурдність заяв Савченко про Крим

05:46, сьогодні 11371 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Російський опозиційний політик Костянтин Боровий вважає, що обміняти Донбас на Крим неможливо.

Таку заяву він зробив на своїй сторінці у Facebook.

"Обміняти Донбас на Крим неможливо, тому що мова у взаєминах з Росією йде не про території, а про дотримання міжнародного права, про принципи. Така пропозиція є абсолютно еквівалентною пропозиції: "Ви вбиваєте наших, а ми вбиваємо ваших. І жодних взаємних претензій", – зауважив політик.

Щоправда, за його словами, є ще й громадяни, права та свободи яких не можуть бути предметом угоди.

"Такі ідеї можуть народжуватися на призьбах, у приватних розмовах людей, дуже далеких від політики та від відповідальності. Політик, який пропонує таке, перестає бути не тільки політиком, але і відповідальним громадянином своєї країни", – додав Боровий.

Читайте також: Савченко: Я не здавала Крим, його здали ще у 2014 році

Нагадаємо, напередодні Надія Савченко заявила, що варто пожертвувати Кримом заради мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Теги: Політика Україна Надія Савченко Анексія Криму Війна на Донбасі Україна-Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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