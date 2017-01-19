Російський політик пояснив абсурдність заяв Савченко про Крим

Російський опозиційний політик Костянтин Боровий вважає, що обміняти Донбас на Крим неможливо.

Таку заяву він зробив на своїй сторінці у Facebook.

"Обміняти Донбас на Крим неможливо, тому що мова у взаєминах з Росією йде не про території, а про дотримання міжнародного права, про принципи. Така пропозиція є абсолютно еквівалентною пропозиції: "Ви вбиваєте наших, а ми вбиваємо ваших. І жодних взаємних претензій", – зауважив політик.

Щоправда, за його словами, є ще й громадяни, права та свободи яких не можуть бути предметом угоди.

"Такі ідеї можуть народжуватися на призьбах, у приватних розмовах людей, дуже далеких від політики та від відповідальності. Політик, який пропонує таке, перестає бути не тільки політиком, але і відповідальним громадянином своєї країни", – додав Боровий.

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