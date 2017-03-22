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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА СТРІЛЯНИНА В ЛОНДОНІ

Російський політик пропонує притягнути Самойлову до кримінальної відповідальності

21:35, сьогодні 103
Юлія Самойлова
Юлія Самойлова / Фото з відкритих джерел

Опозиціонер Констянтин Боровий вважає, що рішення СБУ заборонити в'їзд в Україну співачці Юлії Самойловій є правильним.

Про це він написав у своїй статті для "Гордона".

"Нам треба навчитися, і в Україні теж – діяти не відповідно до політичних уподобань, а відповідно до закону. Український закон стверджує, що перетин кордону в недозволеному місці – злочин. А раз так, то мова повинна йти не тільки про заборону в'їзду у країну, а й про притягнення порушника до кримінальної відповідальності", – пише Боровий.

На його думку, відвідуючи анексований Крим, Юлія Самойлова чудово розуміла, що порушує українське законодавство. Рішення Служби безпеки є цілком правильним.

Тож варто російську співачку попередити, що якщо вона приїде в Україну, то буде негайно арештована.

Вона знала, що скоює кримінальний злочин. Нехай тепер відповідає. Ще її потрібно офіційно попередити, що вона зробила кримінальний злочин. Це буде вірно,
– підкреслив російський політик.

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Констянтин Боровий вважає, що дівчина добре розуміла, що робить, перед тим як приїхати з концертом в анексований Крим.

Тож, на його думку, Україна мала б отримати від суду відповідне рішення, на основі якого б попередила людину про ймовірне затримання при перетині українського кордону.

"Вона не розумово відстала. У неї хворі ноги, а не голова. Нехай несе відповідальність за свої вчинки", – наголосив опозиціонер.

24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017

Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на Євробаченні-2017.

У Європейській мовній спілці зазначили, що стежить за ситуацією, що склалася через заборону в'їзду в Україну учасниці від Росії Юлії Самойловій, і очікують почути від влади її остаточне рішення.

Теги: Україна Євробачення LifeStyle Юлія Самойлова Новини Росії Євробачення-2017 Анексія Криму
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