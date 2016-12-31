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Російський політолог описав підступні плани Кремля у 2017

12:33, сьогодні 430 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / www.gettyimages.com

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський спрогнозував, які плани будує Кремль у 2017 році.

Зокрема, Росія хоче підписати угоду з президентом США Дональдом Трампом, пише Піонтковський у статті на НВ.

У 2017 році Росія буде намагатися обдурити Трампа і укласти з ним угоду. Зараз багато пишуть про угоду, на яку новообраного президента вмовляє старий кремлівський агент Генрі Кіссінджер – об'єднати зусилля РФ і Америки для боротьби не тільки з "ІД", але потенційно і з Китаєм, а також "здати Україну",
– зазначає автор.

При цьому політолог додає, Україна не прийме ніякої угоди, яку укладуть за її спиною.

"У Москві не розуміють, що ніякий Трамп не зможе їм "здати Україну", тому що Україна – не об'єкт, а суб'єкт. Україна має армію, яка буде битися з Росією в разі агресії, і Україна не прийме жодних угоди, які намагаються укласти за її спиною", – наголошує Піонтковський.

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Теги: Україна Політика США Володимир Путін Дональд Трамп Новини Росії
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