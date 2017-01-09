Російський політолог розповів, чому Путін не піде добровільно із посади президента

Президент Російської Федерації Володимир Путін не піде зі своєї посади добровільно.

Про це в інтерв'ю Newsader розповів російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський.

Путін ніколи не піде добровільно. При Трампі, якому буде ефективно протистояти Конгрес, становище Путіна стане тільки гіршим, так що мирний відхід для нього ускладниться ще більше,

– зазначив політолог.

Політолог також вважає, що Путін готується до чергового мандату, тому в нього не буде вагомих причин йти в цей період.

"Йти ще й небезпечному, що ніхто не дасть йому сьогодні гарантій збереження життя, свободи і власності – навіть наступник, який і сам може бути зміщений через кілька місяців", – додав Піонтковський.

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Він також зазначив, що після відходу Путіна проти нього можуть відкрити кримінальні справи за багатьма злочинами, які можуть торкнутись не лише його, але і прибічників. Це ще одна небезпека для Путіна.