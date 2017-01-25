Російський пропагандист написав книгу про бойовика "Моторолу"

У Донецьку пройшла презентація книги, присвяченої загиблому російському бойовику Арсенію Павлову, відомому за позивним "Моторола".

Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

Книга з 255-ти сторінок у пам'ять про "Моторолу" називається "Я і рудий сепар", автор – журналіст російського пропагандистського телеканалу Lifenews Семен Пегов.

У книзі чотири розділи: "Як залишали Слов'янськ", "Діти Халіфату", "Вірші" і "Моторола". Також видання включає спогади Пегова про бойові дії в районі Слов'янська і донецького аеропорту.

Назву книги, за словами Пегова, було обрано після публікації фотографії з Павловим, що супроводжується аналогічної підписом.

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Мені здалося, що це якийсь прикольний і живий момент, саме тому книга назвалася так,

– пояснив він.