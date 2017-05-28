Російський публіцист оприлюднив промовисті причини затримання хлопчика у Москві

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Насправді для Росії немає нічого дивного в тому, що поліція затримали 10-річного хлопчика за декламування "Гамлету" Вільяма Шекспіра у Москві.
Таку заяву зробив відомий російський публіцист Олександр Невзоров у своєму відеоблозі в Instagram.
"А що Ви хочете? Міліціонери перед цим довго слухали, про що йде мова. І там же жах! Дія відбувається за кордоном! Фігурує Полоній! Театральна трупа, політичні вбивства, безбожництво й інший підрив скрепів!" – наголосив він.
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Відтак, на його переконання, московська поліція твердо вирішила розшукати автора п'єси, запевняє Невзоров.
"Визначили, що в Москві живе чотири Шекспіри. Не знаю, чи встигли пов'язати їх – але наміри такі були", – резюмував Невзоров.
Нагадаємо, 26 травня у Москві поліцейські жорстоко схопили хлопчика, який читав "Гамлет" Вільяма Шекспіра, посадили його в авто і відвезли у невідомому напрямку. Опубліковано також відео інциденту.
До слова, відома російська співачка Діана Гурцкая виправдала такі дії з боку правоохоронців.
Згодом поліція Москви все ж принесла вибачення батькам затриманого хлопчика та наголосила, що готується службова перевірка щодо інциденту.