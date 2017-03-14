Російський "Сбербанк" шукає захисту у Порошенка

Працівники російського "Сбербанку" з Києва звернувся до Президента України Петра Порошенка з проханням про захист через блокування роботи фінустанови.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Трудовий колектив ПАТ "Сбербанк" закликає вас вжити термінових заходів для відновлення конституційних прав клієнтів і співробітників, повноцінної роботи одного з провідних комерційних банків України", – мовиться у заклику працівників банку.

Вони також скаржаться Порошенкові на те, що з 13 березня невідомі заблокували вхід до центрального офісу банку в Києві, перешкоджаючи працівникам у доступі до робочих місць, а клієнтам – до здійснення банківських операцій.

За фактом цих порушень банк неодноразово звертався до правоохоронних органів, проте жодної реакції так і не дочекався.

Нагадаємо, 13 березня у Києві члени партії "Національний корпус" (колишній "Азов") замурували вхід до російського "Сбербанку".



Окрім того, 12 березня невідомі активісти позаливали монтажною піною банкомати "Сбербанку" у різних регіонах України.