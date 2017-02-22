Російський співак пропонує ігнорувати Євробачення в Україні

Російський співак Філіп Кіркоров пропонує Росії цього року нікого не відправляти в Київ на Євробачення-2017.

Про це він сказав у коментарі російським ЗМІ.

Мені нецікавий цей конкурс з певного етапу його існування, а точніше з минулого року. Для мене він в якомусь сенсі перестав існувати,

– поскаржився Кіркоров.

За його словами, він зрозумів усю політизованість і заангажованість Євробачення.

Кіркоров ніяк не забуде минулорічну перемогу Джамали та програш Сергія Лазарєва.

"Але в глядацькому голосуванні переміг Сергій. Проте, в той час як люди відправляли смс за нього, професійне журі цих же країн поставило йому нуль", – сказав він.

За словами Кіркорова, він би взагалі нікого не відправляв на Євробачення цього року.

Додамо, 32-річний уродженець Запоріжжя Олександр Панайотов є найімовірнішим кандидатом від Росії на поїздку до Києва на Євробачення-2017.