Російський співак висловився з приводу бойкотування Євробачення

Сергій Лазарєв висловив свою думку з приводу бойкоту російської сторони у Євробаченні 2017.

Думки з приводу бойкотування російський артист анонсував на своїй сторінці в Instagram.

Також він поділився своїми судженнями у виданні life.ru.

Мене дуже турбують заклики бойкотувати Євробачення і нагнітання суспільної думки на користь відмови від конкурсу в цьому році. Давайте бути чесними: в Росії люблять цей конкурс ... Буде нескінченно шкода, якщо Росія в цьому році пропустить конкурс – в цьому випадку ми ризикуємо отримати статус музичного ізгоя. Росія – сильна країна, з великими талантами і добрими серцями. Я щиро впевнений, що в цьому році це знову потрібно обов'язково показати всьому світу,

– висловив свою думку Сергій Лазарєв.

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