Російський суд відмовився викликати на допит Медведєва за позовом до Навального

Люблінський суд Москви сьогодні, 30 травня, відмовився викликати на допит прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва за позовом бізнесмена Алішера Усманова до опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство "ТАСС".

Отримавши відмову у клопотанні про припинення справи, Навальний попросив суд викликати на допит російського прем'єра.

Медведєв є ключовим свідком у справі, так як, згідно з нашим розслідування, він був фактичним одержувачем ділянки землі з будинком в Підмосков'ї від пана Усманова,

– наголосив опозиціонер.

Проте суд відмовився задовольнити і це клопотання.

"У задоволенні клопотання Навального про виклик для допиту Медведєва Дмитра Анатолійовича відмовити", – оголосила суддя Марина Васіна.

Додамо, що і представники самого Усманова були категорично проти виклику Медведєва до суду. Мовляв, останній не має жодного стосутку до позову.

Нічим не підтверджено, що Медведєв є організатором або власником фонду, якому Усманов передав майно,

– сказав адвокат бізнесмена Генріх Падва.

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До слова, російський опозиціонер Олексій Навальний збирає новий антикорупційний мітинг. Цього разу акцію протесту планують 12 червня – у День Росії.