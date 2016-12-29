Російський священник звинуватив у падінні Ту-154 євреїв

Монах-священник православної греко-російської церкви та відомий антисеміт Антоній Шляхов зробив гучну заяву щодо катастрофи військового Ту-154, який впав у Чорне море.

Відповідний відеоролик священнослужитель опублікував в соцмережі VK.

За його словами, авіакатастрофа – "ханукальна жертва" на честь іудейського свята.

Також монах порівнює катастрофу Ту-154 з повінню в Краснодарському краї в 2012 році, яка також, на його думку, була "жертвопринесенням на честь свята Таммуз".

Свої докази він підтверджує тим, що на борту "були всі нації, окрім євреїв". Мав бути в літаку і депутат Держдуми та співак Йосип Кобзон, однак у останній момент не полетів.

"Отже, попередили", – підкреслив Шляхов.

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