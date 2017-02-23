Російський телеканал заборонили в Україні за героїзацію військового РФ

За результатами моніторингу телеканалу "Охотник и рыболов", що має юрисдикцію Російської Федерації, Нацрада ухвалила рішення вилучити його із переліку дозволених в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Згідно з повідомленням, таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що 11 і 12 лютого в ефірі телеканалу транслювалася передача "Звезда на крючке" за участю російського офіцера полковника ГРУ Генштабу ЗС Росії Євгена Миколайовича Конопелькіна.

У програмі було наведено інформацію про героїчну службу командира батальйону російського спецназу ГРУ Росії в Чечні, його бажання з дитинства служити у спецназі, описано бойову ситуацію в м. Грозному (Чечня), після участі в якій Конопелькін отримав зірку Героя Росії, що створює для глядачів позитивний образ російського офіцера, який захищає свою країну від бойовиків і відчуває гордість за російську армію.

Розміщення в ефірі такої інформації свідчить про наявність порушення вимог частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", згідно з якою не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України,

– наголосили в Нацраді.

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Додамо, що рішення Національної ради набуває чинності через місяць після його оприлюднення.