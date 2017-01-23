Російський терорист "ДНР" вирішив здатися Україні через гроші

Поблизу селища Оленівка Волноваського району Донецької області силам АТО вдалося затримати громадянина Росії, який намагався перейти лінію розмежування поза встановленими пунктами пропуску.

Про це повідомляє прес-служба СБУ на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що зловмисник є уродженцем села Луки Псковської області, а до Донецька він прибув ще у 2013 році в пошуках роботи.

Щоправда, у середині 2015-го через фінансові труднощі чоловік вступив до одного з терористичних угруповань так званої "ДНР", де обіймав посаду чергового пункту управління розвідки, приймав доповіді із спостережних пунктів бойовиків і готував довідки ватажкам терористичного угруповання.

За словами самого чоловіка, він вирішив добровільно покинути розташування бойовиків і здатися українській владі через морально-психологічний тиск російських кураторів і непомірні грошові побори з боку ватажків бойовиків.

Додамо, що слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

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