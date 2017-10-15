Російський університет видав свої дипломи студентам з окупованого Донбасу

Ставроплький медичний університет видав свої дипломи 75 студентам, які навчалися у Донецькому медичному університеті імені Горького, який після початку бойових дій та окупації так і не переїхав на підконтрольну Україні територію.

Дипломи вручав "в.о. ректора" донецького університету Григорій Ігнатенко, повідомляють "Новости Донбасса".

За його словами, 75 випускників отримали диплом російського зразка, а семеро з них – з відзнакою.

Він також стверджує, що серед випускників, які отримали російські дипломи, також є жителі підконтрольній Україні території Донецької області.

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Варто зазначити, що "ДНР" видає студентам вузів в Донецьку дипломи Устинської філії Ухтинского державного технічного університету, Кубанського державного технологічного університету, Південного федерального університету. "ЛНР", в свою чергу, видає студентам ВНЗ в Луганську дипломи Мордовського, Костромського, Краснодарського, Волгоградського і Вятського університетів.

Україна не визнає дипломи, які виданні так званими "ВНЗ" бойовиків.