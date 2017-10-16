Російський вертоліт випадково обстріляв склад під час навчань "Захід-2017"

Під час російсько-білоруських навчань "Захід-2017", що проходили у вересні, вертоліт Ка-52 не лише випадково запустив ракети в бік глядачів, а й завдав удару по складу

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела в авіаційній галузі та близькі до Міноборони.

Перший незапланований постріл стався в 14:47 після отримання дозволу керівника польотів полігону, при виконанні третьої спроби на бойовому курсі на висоті 50 м і швидкості приблизно 200 км / год при включенні головного вимикача озброєння стався мимовільний сход некерованою авіаційної ракети (НАР) С-8.

Після цього старший лейтенант Волчков отримав команду припинити виконання завдання, змінив курс і повернувся на базу в Пушкін. Уже після посадки стався ще один незапланований постріл. Снаряд потрапив в склад, частково зруйнувавши одну зі стін будівлі. Зазначається, що ніхто не постраждав.

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За даними ЗМІ, пуск 30-міліметрового снаряда стався в результаті помилки техніків, які перевіряли вертоліт.