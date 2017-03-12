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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Російській військовий відкрив стрілянину на дорозі і вчинив самогубство

16:35, сьогодні 1086 Читать новость на русском
Військовий вистрелив собі в голову
Військовий вистрелив собі в голову / krsk.kp.ru

Військовий Росгвардії відкрив стрілянину на дорозі по співробітниках Державтоінспекції, а потім звів рахунки з життям.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на власне джерело у ГУ МВС Нижегородської області.

Кривавий інцидент стався у ніч на 11 березня. Інспектори дорожньої служби спробували зупинити автомобіль, яким керував гвардієць. Натомість водій проігнорував вимогу правоохоронців, після чого розпочалася погоня.

Згодом водій зупинив автомобіль та відкрив стрілянину з рушниці по правоохоронцях. Після кількох пострілів, військовий вистрелив собі в голову. Водій помер на місці, а одного працівника Державтоінспекції госпіталізували з пораненням.

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В управлінні Росгвардії у федеральному округу підтвердили інформацію про те, що загиблий порушник був їхнім співробітником.

За попередніми даними, водій був в нетверезому стані, а перед інцидентом посварився з близькими.

Теги: Новини Росії Кримінал алкоголь Самогубство
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