Російській військовий відкрив стрілянину на дорозі і вчинив самогубство

Військовий Росгвардії відкрив стрілянину на дорозі по співробітниках Державтоінспекції, а потім звів рахунки з життям.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на власне джерело у ГУ МВС Нижегородської області.

Кривавий інцидент стався у ніч на 11 березня. Інспектори дорожньої служби спробували зупинити автомобіль, яким керував гвардієць. Натомість водій проігнорував вимогу правоохоронців, після чого розпочалася погоня.

Згодом водій зупинив автомобіль та відкрив стрілянину з рушниці по правоохоронцях. Після кількох пострілів, військовий вистрелив собі в голову. Водій помер на місці, а одного працівника Державтоінспекції госпіталізували з пораненням.

Читайте також: Байдужість після гучного п'яного ДТП показала обличчя Росії

В управлінні Росгвардії у федеральному округу підтвердили інформацію про те, що загиблий порушник був їхнім співробітником.

За попередніми даними, водій був в нетверезому стані, а перед інцидентом посварився з близькими.