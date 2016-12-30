Російський журналіст дав чітке визначення епохи Путіна

Російський журналіст та документаліст назвав епоху правління президента Володимира Путіна епохою "відставання назавжди".

"Я як людина, 1960 року народження пам'ятаю цю стабільність Леоніда Ілліча. У нас 1972 рік не відрізнявся від 1973-го, а 1973-й не відрізнявся від 1974-го, і вся різниця була в тому, перший, другий, третій або четвертий раз знову показали нам "Іронію долі, або З легким паром" на Новий рік. Ось і вся відмінність цих років. І зараз те ж саме, так? Ми ж в цій архаїці і в цьому відставанні, що називається "відставанням назавжди", – написав журналіст.

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