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Російський журналіст дав чітке визначення епохи Путіна

Вєсті Кремля. Фокус 11:06, сьогодні 308 Читать новость на русском
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Російський журналіст та документаліст назвав епоху правління президента Володимира Путіна епохою "відставання назавжди".

"Я як людина, 1960 року народження пам'ятаю цю стабільність Леоніда Ілліча. У нас 1972 рік не відрізнявся від 1973-го, а 1973-й не відрізнявся від 1974-го, і вся різниця була в тому, перший, другий, третій або четвертий раз знову показали нам "Іронію долі, або З легким паром" на Новий рік. Ось і вся відмінність цих років. І зараз те ж саме, так? Ми ж в цій архаїці і в цьому відставанні, що називається "відставанням назавжди", – написав журналіст.

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Теги: Новини Росії Вєсті Кремля. Фокус Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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