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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Російський журналіст спрогнозував, як розвиватимуться стосунки Трампа та Путіна

09:37, сьогодні 1381 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Відносини президента Росії Володимира Путіна та очільника США Дональда Трампа спершу будуть тісним, та згодом можуть перерости у конфлікт.

Таку думку висловив російський військовий журналіст Аркадій Бабченко, повідомляє Апостроф.

Путін і Трамп – дві людини, два лідери, які діють приблизно одними й тими ж методами і загалом один одного розуміють. Природно, вони зустрінуться і спробують домовитися. І практика показує, що перший час у таких людей буває просто таки любов-любов. А потім ця любов швидко закінчується і починається така бійка, що клаптики летять по всьому світу,
– вважає він.

Експерт припустив, що на першій зустрічі лідери Росії та США розмовлятимуть про подальше вибудовуванні відносин між країнами.

Але поки це буде тільки розмова. Поки ніякої конкретики я не очікую від цієї зустрічі. І я не думаю, що тут буде йти мова про українське питання. Якщо вони зрозуміють, що між ними є взаєморозуміння, то почнуть взагалі ділити глобальну політику,
– додав Бабченко.

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Теги: Політика Дональд Трамп Володимир Путін
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