Російського чиновника, що працював із секретними документами, знайшли мертвим

61-річного керівника апарату президента "Роснефти" Ігоря Сечіна Олега Еровінкіна знайшли мертвим у центрі Москві.

Про це пише Life.Ru.

Тіло чиновника знайшли вранці 26 грудня, в салоні службового Lexus.

Як повідомили джерела в правоохоронних органах, експертизу з причин смерті проводитимуть співробітники ФСБ.

За словами прес-секретаря компанії Михайла Леонтьєв, найімовірнішою причиною смерті стали проблеми з серцем.

"Серце – що зазвичай буває у чоловіків в цьому віці, наскільки мені відомо. Нічого сказати не можу. Я позавчора з ним розмовляв. Він відмінно себе відчував", – повідомив Леонтьєв.

Довідка. Еровінкін був генералом ФСБ. В органах КДБ СРСР він служив з 1976 року. На початку 90-х він перейшов на роботу в адміністрацію президента РФ Бориса Єльцина, а в 1994-му був призначений заступником начальника відділу контролю за захистом державних секретів Управління кадрів АП. Після цього Еровінкін працював начальником відділу по роботі з секретними документами і захисту державної таємниці Управління інформаційного та документаційного забезпечення президента РФ. З 2008 року він керував секретаріатом заступник голови Уряду РФ Ігоря Сєчіна, який входить в коло наближених президента РФ Володимира Путіна. У 2012-му році, слідом за Сечіним, перейшов на роботу в "Роснефть".