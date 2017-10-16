Російського художника Павленського затримали за підпал Банку Франції

Скандально відомий російський атракціоніст Петро Павленський цього разу відзначився у Франції – він підпалив будівлю Банку Франції. Після чого був затриманий поліцією.

Фото Павленського, який стоїть на фоні палаючої будівлі Банку Франції, розмістив фотограф Капуцин Анрі.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) 16 жовтня 2017 р.

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Присутні при цьому інші учасники вказують на той факт, що в такий спосіб Павленський вирішив "запалити вогонь революції у всьому світі", і розпочати це вирішив саме з Франції. А будівлю банку обрав тому, що "вони зайняли місце монархів".

Pavlenski met le feu à la BF :"La renaissance de la France révolutionnaire déclenchera l’incendie mondial des révolutions." VIDEO TO COME DM pic.twitter.com/E0DDzFULhN — Sarah Constantin (@sarahconstantin) 16 жовтня 2017 р.

Нагадаємо, у червні 2016 року Павленський схожим чином підпалив двері будівлі ФСБ на Луб’янці у Москві. Тоді свою акції він присвятив судилищем над українцем Олегом Сенцовим і назвав її "Загроза". За пошкодження дверей його засудили до штрафу і компенсації на загальну суму близько мільйона рублів.