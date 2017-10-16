Російського художника Павленського затримали за підпал Банку Франції

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Скандально відомий російський атракціоніст Петро Павленський цього разу відзначився у Франції – він підпалив будівлю Банку Франції. Після чого був затриманий поліцією.
Фото Павленського, який стоїть на фоні палаючої будівлі Банку Франції, розмістив фотограф Капуцин Анрі.
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Присутні при цьому інші учасники вказують на той факт, що в такий спосіб Павленський вирішив "запалити вогонь революції у всьому світі", і розпочати це вирішив саме з Франції. А будівлю банку обрав тому, що "вони зайняли місце монархів".
Нагадаємо, у червні 2016 року Павленський схожим чином підпалив двері будівлі ФСБ на Луб’янці у Москві. Тоді свою акції він присвятив судилищем над українцем Олегом Сенцовим і назвав її "Загроза". За пошкодження дверей його засудили до штрафу і компенсації на загальну суму близько мільйона рублів.