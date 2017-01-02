Російського офіцера знайшли мертвим в готелі у Вірменії

В одному з готелів Єревана знайшли тіло 45-річного майора російської армії Віктора Ємельянова.
Про це з посиланням на повідомлення місцевої поліції пишуть РИА Новости.
Зазначається, що 1 січня в одній з кімнат готелю "Дружба" виявили труп військового 1972 року народження.
За попередніми висновками, чоловік помер раптово.
Також повідомляється, що Ємельянов служив у званні майора заступником начальника штабу однієї з військових частин російської військової бази у Вірменії, він був тимчасово прописаний у готелі.
Згідно з попереднім висновком судмедексперта, слідів насильства на тілі росіянина не виявлено.
За фактом смерті відкрито кримінальну справу.
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