Російського офіцера знайшли мертвим в готелі у Вірменії

В одному з готелів Єревана знайшли тіло 45-річного майора російської армії Віктора Ємельянова.

Про це з посиланням на повідомлення місцевої поліції пишуть РИА Новости.

Зазначається, що 1 січня в одній з кімнат готелю "Дружба" виявили труп військового 1972 року народження.

За попередніми висновками, чоловік помер раптово.

Також повідомляється, що Ємельянов служив у званні майора заступником начальника штабу однієї з військових частин російської військової бази у Вірменії, він був тимчасово прописаний у готелі.

Згідно з попереднім висновком судмедексперта, слідів насильства на тілі росіянина не виявлено.



За фактом смерті відкрито кримінальну справу.

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