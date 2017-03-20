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Російського опозиціонера облили зеленкою – він перетворив це на флешмоб

17:19, сьогодні 441 Читать новость на русском

Російського опозиціонера Олексія Навального, який вже давно заявив про свій намір брати участь у президентських виборах Росії 2018 року, облили зеленкою.

Інцидент трапився, коли він відкривав штаб у російському Барнаулі, написав він на своїх сторінках в соцмережах.

Як зізнався сам Навальний він спершу подумав, що це кислота, але сам нападник заспокоїв його, що це зеленка і втік.

Опозиціонер розповів, що краще, ніж лимонна кислота, зеленку відмиває мурашиний спирт.

З обличчям "аватара" Навальний спілкувався з місцевими, а його прихильники влаштували своєрідний флешмоб у соцмережах.

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Теги: Політика Курйози Новини Росії Фотоновини Олексій Навальний
Джерело: 24 Канал
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