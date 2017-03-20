Російського опозиціонера облили зеленкою – він перетворив це на флешмоб

Російського опозиціонера Олексія Навального, який вже давно заявив про свій намір брати участь у президентських виборах Росії 2018 року, облили зеленкою.

Інцидент трапився, коли він відкривав штаб у російському Барнаулі, написав він на своїх сторінках в соцмережах.

Як зізнався сам Навальний він спершу подумав, що це кислота, але сам нападник заспокоїв його, що це зеленка і втік.

Опозиціонер розповів, що краще, ніж лимонна кислота, зеленку відмиває мурашиний спирт.

З обличчям "аватара" Навальний спілкувався з місцевими, а його прихильники влаштували своєрідний флешмоб у соцмережах.

Здесь ответ на вопрос: может ли человек с зелёным лицом участвовать в избирательной кампании https://t.co/n0ff3Ichnr pic.twitter.com/wcbjT40uJ7 — Alexey Navalny (@navalny) 20 березня 2017 р.

Такой Навальный пугает Путина еще больше. Черной-черной ночью в черном-черном доме в черной-черной комнате Путин боится зеленого Навального pic.twitter.com/SfwhV5QfRL — Веселые ребята (@VRebyata) 20 березня 2017 р.

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