Російського пропагандиста виштовхали з парламенту Британії

Британського журналіста пропагандистських телеканалів Russia Today і "Звезда" Грема Філліпса вигнали з будівлі парламенту Великобританії.

Відповідне відео з'явилося в Twitter Посольства України в Британії.

На кадрах видно, як поліцейський виштовхує скандального пропагандиста в двері.

Забирайтеся звідси, ви брехун! Ганьба вам!,

– чути голос за кадром.

Філліпс спробував чинити опір, але правоохоронці вигнали його під схвальні вигуки присутніх.

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Посол України Наталія Галібаренко у коментарі до ролика написала: "Ніхто не зможе зіпсувати британсько-українські відносини. Навіть таке цуценя, як російський пропагандист Г.Філліпс, якого поліція видворила з парламенту Британії".