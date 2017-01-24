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Російського пропагандиста виштовхали з парламенту Британії

10:40, сьогодні 171 Читать новость на русском
Грем Філліпс
Грем Філліпс / Getty Images

Британського журналіста пропагандистських телеканалів Russia Today і "Звезда" Грема Філліпса вигнали з будівлі парламенту Великобританії.

Відповідне відео з'явилося в Twitter Посольства України в Британії.

На кадрах видно, як поліцейський виштовхує скандального пропагандиста в двері.

Забирайтеся звідси, ви брехун! Ганьба вам!,
– чути голос за кадром.

Філліпс спробував чинити опір, але правоохоронці вигнали його під схвальні вигуки присутніх.

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Посол України Наталія Галібаренко у коментарі до ролика написала: "Ніхто не зможе зіпсувати британсько-українські відносини. Навіть таке цуценя, як російський пропагандист Г.Філліпс, якого поліція видворила з парламенту Британії".

Теги: Україна Великобританія Російська пропаганда Скандал
Джерело: 24 Канал
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