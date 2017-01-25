Російську форму та арсенал зброї знайшли в екс-чиновника на Харківщині

У Першомайську місцева прокуратура оголосила підозру колишньому заступнику однієї з райдержадміністрацій Харківської області, а нині раднику голови райради на громадських засадах.

Як йдеться на офіційному сайті ГПУ, під час обшуку у помешканні колишнього чиновника було виявлено арсенал зброї та боєприпасів.

Зокрема, правоохоронці в нього вилучили 6 ручних осколкових гранат Ф-1 та РГД-5, запали до них, понад 600 набоїв до автомату Калашникова, нарізної малокаліберної гвинтівки, електродетонатори, димову шашку, холодну зброю, бронежилет і військову форму російського зразка з шевронами Збройних Сил РФ.

Крім того, екс-посадовець мав і понад 23 тисячі доларів грошових коштів.

Зазначається, що обшук здійснювали працівники СБУ та Національної поліції за участю прокурора – процесуального керівника в рамках розслідування кримінального провадження про земельні махінації 2010-2014 років.

Відтак, 60-річному чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії щодо джерел походження зброї та мети її зберігання.

Додамо, що протягом доби прокуратура направить до суду клопотання про обрання запобіжного заходу, в якому наполягатиме на триманні під вартою.

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