Російську співачку можуть не пустити на Євробачення: з'явились несподівані деталі

Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017 у Києві, виступала в анексованому Криму.

Про це повідомив керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

"Вибір співачки Юлії Самойлової представником держави-окупанта на "Євробачення - 2017" до Києва має, крім її стану здоров'я, ще одну, набагато важливішу політичну особливість. Це провокація з далекосяжними наслідками. 27 червня 2015 року Самойлова виступала в окупованій Керчі разом з Газмановим і Лолітою", – йдеться у дописі.

Клименко нагадав, Служба безпеки в Україну не пускає артистів, які виступають на окупованих Росією територіях.

Як пише "Еспресо.TV", в афіші на офіційному сайті Самойлової зазначено, що вона брала участь у Гала-концерті фестивалю "Мир спорта и добра". Концерт відбувся на той час вже в анексованому Криму.

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Нагадаємо, через концерти в окупованому Криму СБУ не пустила в Україну репера Гуфа та співака Макса Коржа.



Як відомо, Росію на Євробаченні-2017 представлятиме співачка Юлія Самойлова з піснею "Flame Is Burning".