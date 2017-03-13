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Російську співачку можуть не пустити на Євробачення: з'явились несподівані деталі

08:39, сьогодні 1759 Читать новость на русском
Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017
Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017 / Фото з відкритих джерел

Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017 у Києві, виступала в анексованому Криму.

Про це повідомив керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

"Вибір співачки Юлії Самойлової представником держави-окупанта на "Євробачення - 2017" до Києва має, крім її стану здоров'я, ще одну, набагато важливішу політичну особливість. Це провокація з далекосяжними наслідками. 27 червня 2015 року Самойлова виступала в окупованій Керчі разом з Газмановим і Лолітою", – йдеться у дописі.

Клименко нагадав, Служба безпеки в Україну не пускає артистів, які виступають на окупованих Росією територіях.

Як пише "Еспресо.TV", в афіші на офіційному сайті Самойлової зазначено, що вона брала участь у Гала-концерті фестивалю "Мир спорта и добра". Концерт відбувся на той час вже в анексованому Криму.

Читайте також: Росія хоче насолити Україні, відправивши на Євробачення дівчину з інвалідністю, – публіцист

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Нагадаємо, через концерти в окупованому Криму СБУ не пустила в Україну репера Гуфа та співака Макса Коржа.

Як відомо, Росію на Євробаченні-2017 представлятиме співачка Юлія Самойлова з піснею "Flame Is Burning".

Теги: Євробачення-2017 Євробачення Новини Росії Україна Скандал Анексія Криму СБУ LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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