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Російську спортсменку позбавили олімпійських медалей через допінг

17:15, сьогодні 557 Читать новость на русском
Тетяна Лебедєва
Тетяна Лебедєва / Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив російську легкоатлетку Тетяну Лебедєву двох срібних медалей Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні.

Про це повідомляє сайт МОК.

Це сталося після перевірки допінг-проб. В організмі спортсменки було виявлено заборонену речовину туринабол – анаболічний стероїд.

Зазначимо, що на Іграх-2008 Лебедєва завоювала "срібло" у стрибках в довжину і в потрійному стрибку. Окрім медалей Пекіна, в активі спортсменки "золото" і "бронза" в стрибках у довжину і в потрійному стрибку відповідно на ОІ-2004, а також "срібло" Ігор-2000 у потрійному стрибку.

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Додамо, що Лебедєва завершила кар'єру в 2013 році.

Теги: Новини Росії Легка атлетика
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