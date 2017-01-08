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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Росію хочуть відсторонити від Олімпіади-2018

11:22, сьогодні 1413 Читать новость на русском
Олімпіада-2018
Олімпіада-2018 / Услуги в Корее

Глава Британського антидопінгового агентства (UKAD) Девід Кенворті висловився за відсторонення збірної Росії від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському Пхенчхані.

Про це він заявив, коментуючи доповідь комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) під керівництвом Річарда Макларена, повідомляє Дождь.

Як стверджує Кенворті, Міжнародному олімпійському комітету (МОК) варто було відсторонити російських спортсменів від участі в Іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро, як це зробили у випадку з паралімпійською збірною Росії.

На мій погляд, МОК усе зіпсував, не відсторонивши збірну РФ. Це справа дуже політизована, в цьому була проблема,
– заявив Кенворті.

Коментуючи другу частину доповіді комісії WADA про застосування допінгу в російському спорті, він сказав, що є "приголомшеним". За словами Кенворті, описана система допінгу – "неймовірніша, ніж роман про Джеймса Бонда".

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Ми як і раніше отримуємо повідомлення про порушення і дивні заяви про те, чи була державна підтримка. Головне, що потрібно зробити – це змусити Росію повернутися в рамки правил, на що знадобиться багато часу і зусиль,
– додав глава UKAD.

Теги: Новини Росії Південна Корея Великобританія
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