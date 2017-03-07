Росію не покарають за її агресію проти України, – експерт
Колишній уповноважений України в Міжнародному суді ООН Володимир Василенко повідомив, що Росію, найімовірніше, не покарають за агресію проти України.
Україна подала кілька позовів до різних судів, але в більшості текстів йдеться про порушення прав людини і жодного слова про військове вторгнення. Це наслідок юридичної колізії, коли бойові дії на Донбасі називають антитерористичною операцією. Відтак, навіть якщо Україна виграє суди, до відповідальності можуть притягнути конкретних високопосадовців, а не державу-агресора.
Якесь АТО в нас відбувається, замість самооборони від агресії. Цей факт в майбутньому може бути використаний тою ж Росією для спростування, що мав місце акт агресії проти України,
– повідомив Володимир Василенко.
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Нагадаємо, що в Гаазі 6 березня стартувало судове слухання у справі "Україна проти Росії.
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