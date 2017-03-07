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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Росію не покарають за її агресію проти України, – експерт

18:24, сьогодні 55 Читать новость на русском

Колишній уповноважений України в Міжнародному суді ООН Володимир Василенко повідомив, що Росію, найімовірніше, не покарають за агресію проти України.

Україна подала кілька позовів до різних судів, але в більшості текстів йдеться про порушення прав людини і жодного слова про військове вторгнення. Це наслідок юридичної колізії, коли бойові дії на Донбасі називають антитерористичною операцією. Відтак, навіть якщо Україна виграє суди, до відповідальності можуть притягнути конкретних високопосадовців, а не державу-агресора.

Якесь АТО в нас відбувається, замість самооборони від агресії. Цей факт в майбутньому може бути використаний тою ж Росією для спростування, що мав місце акт агресії проти України,
– повідомив Володимир Василенко.

Читайте також: Експерти оцінили шанси України проти Росії в Міжнародному суді

Нагадаємо, що в Гаазі 6 березня стартувало судове слухання у справі "Україна проти Росії.

Теги: Гаазький трибунал Європейський суд АТО ООН
Джерело: 24 Канал
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