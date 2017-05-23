Росію офіційно не допустили до Паралімпіади-2018

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Міжнародний паралімпійський комітет подовжив відсторонення Росії від міжнародних змагань – збірна не зможе взяти участь у Паралімпійських Іграх-2018, які пройдуть у Пхенчхані.
Про це повідомив глава робочої групи МПК Енді Паркінсон, пише Insidethegames.
За його словами, Міжнародний паралімпійський комітет залишив збірній Росії останній шанс на можливу зміну ситуації.
"Головний критерій відновлення Паралімпійського комітету Росії – офіційна адекватна відповідь організації на доповідь Річарда Макларена. Докази очевидні: виявлені ним проблеми стосувалися явно не тільки декількох спортсменів. І справа навіть не в тому, що російська антидопінгова система не зуміла зловити винних", – наголосив Паркінсон.
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На його думку, проблема у цілях системи в Росії, яка ставила перед собою завдання порушувати всі принципи, яких вона мала б дотримуватися.
Поки на все це не буде адекватної відповіді – у російських паралімпійців немає ніяких шансів виступати на змаганнях,
– підкреслив Енді Паркінсон.