Росію позбавили чемпіонату світу з біатлону у 2021 році

Рішення виконкому IBU про позбавлення російського міста права проведення чемпіонату світу з біатлону 2021 року вступило в силу.
Про це повідомили в прес-службі Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).
IBU підтверджує, що СБР не повернув до 24 лютого право на проведення чемпіонату світу 2021 року. Наслідки такого рішення були опубліковані раніше,
– заявили в IBU.
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Підставою для позбавлення Тюмені чемпіонату світу стала рекомендація МОК не проводити в Росії великі змагання.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2016-го в розпал допінг-скандалу союз біатлоністів Росії відмовився від проведення етапу Кубка світу з біатлону, що мав відбутись у Тюмені 9-12 березня 2017.
Також Міжнародний союз біатлоністів (IBU) запропонував Росії самовільно відмовитися від проведення чемпіонату світу з біатлону у 2021 році в Челябінську. В іншому разі, обіцяють просто забрати це право і без згоди Росії.