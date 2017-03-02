Росію позбавили чемпіонату світу з біатлону у 2021 році

Рішення виконкому IBU про позбавлення російського міста права проведення чемпіонату світу з біатлону 2021 року вступило в силу.

Про це повідомили в прес-службі Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

IBU підтверджує, що СБР не повернув до 24 лютого право на проведення чемпіонату світу 2021 року. Наслідки такого рішення були опубліковані раніше,

– заявили в IBU.

Пресс-служба #IBU сообщила, что решение исполкома IBU о лишении Тюмени права проведения ЧМ 2021 года вступило в силуhttps://t.co/bKsFdtXa3M pic.twitter.com/g23BXKTsMM — Биатлон Украины (@ukrbiathlon) 2 березня 2017 р.

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Підставою для позбавлення Тюмені чемпіонату світу стала рекомендація МОК не проводити в Росії великі змагання.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2016-го в розпал допінг-скандалу союз біатлоністів Росії відмовився від проведення етапу Кубка світу з біатлону, що мав відбутись у Тюмені 9-12 березня 2017.



Також Міжнародний союз біатлоністів (IBU) запропонував Росії самовільно відмовитися від проведення чемпіонату світу з біатлону у 2021 році в Челябінську. В іншому разі, обіцяють просто забрати це право і без згоди Росії.