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Росію у "Великій сімці" не чекають, – експерт

14:13, сьогодні 602 Читать новость на русском
Від Росії чекають виконання Мінських угод
Від Росії чекають виконання Мінських угод / 24 канал

Під час саміту G7 не варто очікувати посилення антиросійських санкцій чи обмежувальних заходів щодо РФ. Їх запроваджують тоді, коли йде велика ескалація на Донбасі. Однак напередодні Держсекретар США Рекс Тіллерсон чітко заявив, що Росію ніхто не чекає в G7, поки вона не виконає свої зобов’язання за Мінськими угодами.

Про це сайту "24" повідомив політичний аналітик Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

Як зауважує експерт, сумнівно, що під час саміту "Великої сімки" у відношенні україно-російського конфлікту буде озвучене щось якісно нове, і збільшення тиску на Росію не буде.

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Але є чітка проукраїнська заява Рекса Тіллерсона, що Росію ніхто не чекає в G7, поки вона не виконає свої зобов’язання по Мінських угодах. Хоча є імовірність, що в кінцевій декларації знову прописуватимуть, що Велика сімка готова співпрацювати з РФ там, де це відповідатиме її інтересам,
– зазначив Микола Бєлєсков.

Вочевидь, вважає Бєлєсков, G7 у своїй кінцевій декларації зверне увагу на внутрішні реформи в Україні. Тому що "Велика сімка" уважно ставиться до їхнього проведення і постійно моніторить ситуацію. Зокрема, посли G7 в Україні не дуже схвально оцінюють деякі реформи. Зокрема, дуже критичне ставлення до того, що українська влада зобов’язує неурядові структури, які займаються боротьбою з корупцією, декларувати свої доходи.

Нагадаємо, на Сицилії стартує саміт G7, в якому вперше візьме участь і Дональд Трамп.

Теги: Україна Політика Україна – Росія Велика сімка Мінські домовленості
Джерело: 24 канал
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