Росію з чужої землі можна тільки "викурити", – Портников

Журналіст і політичний коментатор Віталій Портников пояснює, чому 25-та річниця з початку придністровського конфлікту сьогодні є більш актуальною датою для України, ніж для Молдови.

Про це він написав у своїй статті для "Радіо Свобода".

Портников нагадує, що Придністровський конфлікт був організований керівниками колишнього Радянського Союзу приблизно з тією ж метою, з якою Росія організувала конфлікт на Донбасі. Тоді слабким місцем для Молдови, яка не бачила свого майбутнього в СРСР задовго до серпневого путчу 1991 року, стало Придністров’я.

Всі ці 25 років бойових дій в регіоні не ведеться – але і відновлення територіальної цілісності Молдови не відбулося.

Сказати, що при цьому на території Придністров’я утворилася якась самостійна держава, теж було б великим перебільшенням. Швидше – склався кримінальний режим, який існує на російські гроші в атмосфері безправ’я,

– констатує Віталій Портников.

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За його словами, через 25 років після провалу спроби Кишинева відновити територіальну цілісність країни, можна сказати, що Росія досягла успіху в своїх спробах зупинити розвиток молдовської державності.

"І це при тому, що Придністров’я навіть не має спільних кордонів із Росією. А Донбас – має. І якщо окуповані райони колись увійдуть до складу України на "придністровських" умовах – чи не увійдуть, але стануть такою ж зоною замороженого конфлікту, – то на українську державність чекає така ж катастрофа", – вважає журналіст.

Він наполягає, що Україна повинна вдаватись до рішучих дій, щоб Донбас не перетворився на чергове Придністров’я.

Що робити, якщо немає можливості звільнити окуповані території? Для початку – визнати, що вони окуповані. Що немає контролю над ними. Що ці території – разом зі своїми підприємствами і мешканцями – не перебувають в українському правовому полі. І ще Україні потрібний справжній кордон. Із Росією і тими територіями, які вона окуповує. Можна називати цей кордон лінією зіткнення, але він повинен бути,

– підсумував Портников.

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