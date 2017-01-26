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Росію засудили в декларації ПАРЄ за тероризм в Україні

18:41, сьогодні 343 Читать новость на русском
ПАРЄ
ПАРЄ / Getty Images

Парламентська Асамблея Ради Європи засудила Росію за терористичну діяльність в Україні, прийнявши відповідну декларацію.

Про це на своїй сторінці в с Facebook написав віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський.

Парламентська Асамблея Ради Європи засудила Росію за терористичну діяльність в Україні. Про це йдеться в Декларації ПАРЄ 14257, автором якої я є. Депутати всіх політичну груп ПАРЄ, крім об'єднаних лівих, засудили дії російських спецслужб, спрямовані на усунення народного депутата України Антона Геращенка,
– написав Логвинський.

Водночас він повідомив, що депутати від Грузії підтвердили аналогічні ситуації на їх території, коли спецслужби Росії використовували представників криміналітету і колишніх ув'язнених з окупованих територій з метою організації терактів і усунення політично неугодних осіб.

До слова, раніше Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Функціонування демократичних інститутів в Україні".

Теги: Україна Новини Росії Політика ПАРЄ Україна-Росія Тероризм Антон Геращенко
Джерело: 24 Канал
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