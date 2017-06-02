Росію зобов'язали сплатити понад 100 тисяч євро за свої дії у Придністров'ї

Так постановив Європейський суд з прав людини.

Це загальна сума компенсацій у 3 справах. Вони стосуються незаконного ув'язнення громадян Молдови – Сергія Апцова, Ернеста та Ірини Варданян та українця Сергія Сойма, який покінчив життя самогубством ще у 2006 році.

Їх помістили за ґрати начебто за злочини, скоєні на території Придністровського регіону Молдови. У в'язниці їм не надавали належної медичної допомоги та вибивали зізнання. За ці порушення Європейський суд з прав людини визнав відповідальною Росію. Адже саме вона координувала дії нелегітимних органів влади Придністров'я.

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