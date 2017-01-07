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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Росію звинуватили у ще одній кібератаці

13:06, сьогодні 701 Читать новость на русском
Російські хакери знову відзначились?
Російські хакери знову відзначились? / dt.ua

До атаки на ОБСЄ можуть бути причетна російська сторона. Принаймні, до такого висновку дійшли у німецькому федеральному відомстві з охорони конституції.

Як передає Deutsche Wellе, федеральне відомство з охорони конституції ФРН у 2016 році викрило кібератаку на комп'ютери Організації з безпеки та співробітництва в Європі та підозрює у причетності до нього Росію.

"Наш аналіз продемонстрував, що для цієї атаки використовувалася та сама інфраструктура, що й для інших кібератак, пов'язаних з кампанією нападів APT28, метою яких позаминулого року став також Бундестаг", – розповів агентству dpa глава відомства Ганс-Ґеорґ Маасен.

За словами Маасена, у його відомства є дані, які вказують на причетність "російських джерел" до цих атак.

До слова, новообраний президент США Дональд Трамп визнав, що Росія стоїть за кібератаками на його країну.

Теги: Політика Новини Росії хакери ОБСЄ
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