РосЗМІ оприлюднили ім’я, начебто, вбивці "Мотороли"

Про це пише видання РИА Новости.

Журналісти посилаються на слова затриманого, якого терористи "ЛНР" називають "українським диверсантом".

"Коли я перебував у Хмельницькому, у 8-му полку спецназу України в частині, то також чув, коли майор Балов, начальник розвідки, хвалився, нібито вбивство "Мотороли" – це його рук справа", – затриманий, начебто, "диверсант" Іван Дєєв.

За словами "диверсанта", Балов говорив, що попередньо проходив спеціальну підготовку з підриву ліфтів.

Нагадаємо, 11 лютого стало відомо, що група розвідників ЗСУ зникла в зоні АТО. Пізніше командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило, що зниклі українські розвідники потрапили у полон терористів "ЛНР".