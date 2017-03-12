РосЗМІ оприлюднили ім’я, начебто, вбивці "Мотороли"

Російське видання оприлюднило ім’я чоловіка, який, начебто, стоїть за вбивством терориста Арсена Павлова, відомого під позивним "Моторола".
Про це пише видання РИА Новости.
Журналісти посилаються на слова затриманого, якого терористи "ЛНР" називають "українським диверсантом".
"Коли я перебував у Хмельницькому, у 8-му полку спецназу України в частині, то також чув, коли майор Балов, начальник розвідки, хвалився, нібито вбивство "Мотороли" – це його рук справа", – затриманий, начебто, "диверсант" Іван Дєєв.
За словами "диверсанта", Балов говорив, що попередньо проходив спеціальну підготовку з підриву ліфтів.
Нагадаємо, 11 лютого стало відомо, що група розвідників ЗСУ зникла в зоні АТО. Пізніше командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило, що зниклі українські розвідники потрапили у полон терористів "ЛНР".