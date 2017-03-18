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"Роттердам+" не діє, але формулу не скасують: що не так з ціною на вугілля для України

18:46, сьогодні 82 Читать новость на русском

Київський апеляційний господарчий суд відмовився скасувати формулу "Роттердам+". За нею електростанції купували українське та закордонне вугілля за однаковою ціною. То чи переплачують українці за електрику і, зрештою, чому судді відмовились скасовувати формулу.

В Апеляційному господарському суді Києва чотири позивача оскаржували дію скандальної формули "Роттердам+", за якою розраховують вартість вугілля для вітчизняних теплоелектростанцій.

Ціну вугілля до вартості на міжнародній біржі в Роттердамі минулої весни прирівняла Національна комісія з енергетики та комунальних послуг. Оскільки після окупації Донбасу майже всі шахти з антрацитом опинились на непідконтрольній Києву території. Щоправда, за кордоном паливо виявилось дорожчим.

У формулу "Роттердам+" закладена ціна вугілля в міжнародному порту в Нідерландах. Туди його зазвичай доставляють з ПАР чи Південної Америки. На момент укладання контрактів вартість тонни вугілля складала 55 доларів. Ще 15 доларів коштувала доставка кораблями до України.

Однак у підсумку більшість вугілля на українські ТЕС доправляли залізницею, з окупованого Донбасу.

Андрій Герус, колишній член Національної комісії з енергетики, а нині позивач, підрахував, що таким чином українці у тарифах за електрику переплатили майже 10 мільярдів гривень.

Підняли ціну електроенергії, щоб ніби то забезпечити незалежність у поставок вугілля від зони АТО. Для цього зібрали додатково 10 мільярдів гривень. гроші зібрали, а те що обіцяли – не зробили,
– розповів Андрій Герус.

А гроші, за його словами, пішли монополістам – компанії ДТЕК Ріната Ахметова та державному "Центренерго".

Однак юристи Нацкомісії з енергетики стверджують, що на комунальні тарифи для населення формула "Роттердам+" не впливає. А відбивається лише на ціні вугілля для обленерго. Щоправда ціну вугілля ТЕЦ закладають у вартість тарифів.

Після дводенного розгляду судді скандальну формулу вирішили залишити в дії. Причину такого рішення обіцяють пояснити згодом.

Тим часом позивачі вже збираються до касаційного суду.

Однак як працює "Роттердам+" в Україні і за якою ціною купують вугілля – можновладці не можуть розібратись вже рік.

Обіцяють прокурорські перевірки та влаштовують публічні допити на засіданні Кабміну. На них міністр енергетики Ігор Насалик переконує, що ціна "Роттердам+" в Україні не діє.

Не діє, бо вартість вугілля на міжнародних біржах значно зросла. А модернізувати державні ТЕЦ та перевести їх з дефіцитного антрацитового вугілля на газове обіцяють цієї весни. Хоча відповідне рішення Рада нацбезпеки та оборони затвердила ще два роки тому.

Читайте також: "Роттердамські рахунки": через що українці змушені платити гроші на окупований Донбас

Найкращий вихід, кажуть у паливному комітеті Верховної ради – створити вільний ринок електроенергії, коли люди самостійно зможуть обирати постачальника та вигідні тарифи.

Тоді нам, як споживачам, було все одно, де той постачальник купує вугілля, бо в його цілях купити найдешевше вугілля. Адже тоді буде найменша для нас ціна на електроенергію,
– зазначає голова підкомітету з електроенергії Верховної Ради Лев Підлісецький.

Однак ці законопроекти вже кілька років "зависли" на розгляді у Верховній Раді.

Читайте також: Вугільна альтернатива: кому вигідно купувати паливо в окупантів

Автор: Олена Капустян
Теги: Україна вугільна промисловість Електроенергія Тарифи
Джерело: 24 Канал
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