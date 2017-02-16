Роттердамський детектив: міністри не розберуться, яка вартість вугілля в Україні

Рік тому, щоб стати енергетично незалежними від окупованого Донбасу, Національний регулятор вирішив купувати тверде паливо на міжнародній біржі в Роттердамі, хоч і за підвищеними цінами. Але відтоді у можновладців плутанина – де українські ТЕЦ купують вугілля і, головне, за якою ціною.

На засіданні Уряду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков влаштував публічний допит, намагаючись витягнути відповідь з міністра палива, чи працює в Україні скандальна формула "Роттердам+". Саме через неї минулого року вартість на електроенергію зросла на 20%. Національна комісія з енергетики та комунальних послуг тарифи підняла, а чи поставили чиновники підписи під офіційним документом – рік розібратись не можуть.

Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість теплоелектростанцій, після окупації Донбасу опинилось на неконтрольованій територій. Щоб не годувати фейкові республіки, Національна комісія з енергетики та комунальних послуг вирішила купувати вугілля на міжнародних біржах. Але воно виявилось дорожчим. Його вартість за формулою "Ротердам+" на момент прийняття рішення про альтернативні поставки заклали у тариф електроенергії.

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У формулу "Роттердам+" закладена ціна вугілля в міжнародному порту Роттердам в Нідерландах. Туди його, зазвичай, доставляють з Південно-Африканської Республіки чи Південної Америки. На момент укладання контрактів вартість тонни вугілля складала 55 доларів. Ще 15 доларів коштувала доставка кораблями в порт Маріуполя.

Однак, власники шахт і ТЕЦ через лоббістів в Уряді схему альтернативного постачання вугілля поховали. І запрацювала нова схема: майже 85% енергетичного вугілля добувається на непідконтрольній території у шахтах, які належать Рінату Ахметову та його соратникам. І спалюються вугілля на ТЕС, більшість з яких також є власністю Ахметова. Таким чином українці переплатили на тарифах майже 10 мільярдів гривень. І це лише підтвердила блокада окупованого Донбасу.

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В Уряді заявили, що альтернативи антрацитовому вугіллю з неконтрольованих територій немає. І вартості імпортного вугілля у тарифах на електроенергію теж.

В Роттердамі купувати неможливо вугілля по одній тільки причині. Воно коштує майже вдвічі більше, ніж закладено в ціну українського вугілля,

– прокоментував Гройсман.

Неможливо сьогодні, бо дійсно дорого. Взимку вартість палива завжди зростає. І доставка кораблями займає місяць-півтора часу. Але влітку ціна на вугілля була цілком прийнятною. Та на міжнародних контрактах поставили хрест.

В Національній комісії також запевняють, що високих імпортних цін на вугілля у вартості електроенергії немає, але формула все ж є. Тому генпрокурор призначив перевірку.

Вище державне керівництво у пожежному порядку зібралося на РНБО вирішувати, як подолати вугільну кризу в Україні. Проте відповіді на питання, як формуються тарифи на електроенергію і скільки ще країні жити в енергетичній залежності, так і не прозвучало.

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