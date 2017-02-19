22:48
19 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві.
Випуск новин
22:32, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ

"Розбуди мене в 4:20": як в Україні діють "групи смерті" для підлітків

19:45, сьогодні 1712 Читать новость на русском

13 тисяч українських підлітків, які можуть стати самогубцями. Принаймні, стільки їх зареєструвалося у, так званих, "групах смерті", які підштовхують тінейджерів до того, аби накласти на себе руки.

У соцмережах такі групи називаються "Розбуди мене о 4.20", "Тихий дім" та "Сині кити". І щохвилини у них з’являється новий учасник.

Журналістка 24 Каналу Юлія Жукова вирішила на собі перевірити, що таке "Сині кити" і як від них врятуватися. А також про те, що для батьків радять психологи, та чи можна від цієї небезпеки, яка прийшла до нас з Росії, врятувати дітей, – дивіться у сюжеті.

Читайте також: Як говорити з дітьми про депресію та суїцид: важливі поради психолога

Також про те, як "професійні" психологи доводять дітей до самогубства читайте за посиланням.

Теги: Україна Інтернет Самогубство
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Найкумедніші меми тижня:
сьогодні, 20:01 Найкумедніші меми тижня: "Трамп – чмо" у Росії, і "мама – корупція" від Гройсмана
3792
К чему приведет указ Путина о паспортах
сьогодні, 17:31 К чему приведет указ Путина о паспортах "ДНР"/"ЛНР"
Блог Соцмережі 7936
Паспортный La La Land, или Почему Путин признал документы террористов Донбасса
сьогодні, 14:15 Паспортный La La Land, или Почему Путин признал документы террористов Донбасса
Олег Постернак 2316
Відставка Фліна. Про що насправді свідчить кадрова рокіровка Трампа
сьогодні, 11:58 Відставка Фліна. Про що насправді свідчить кадрова рокіровка Трампа
Катерина Одарченко 1422
Ловушка Донбасса. Сценарий Путина спустя 36 месяцев войны
сьогодні, 08:37 Ловушка Донбасса. Сценарий Путина спустя 36 месяцев войны
Блог Медіа 12434
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
ЄС вчить Україну бути відповідальною, однак її дії обурюють, – Геращенко
15 грудня 2016 , 18:02 1
Свято наближається: мережу закохав новорічний Київ з висоти пташиного польоту
28 грудня 2016 , 01:12
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук