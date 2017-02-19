"Розбуди мене в 4:20": як в Україні діють "групи смерті" для підлітків
13 тисяч українських підлітків, які можуть стати самогубцями. Принаймні, стільки їх зареєструвалося у, так званих, "групах смерті", які підштовхують тінейджерів до того, аби накласти на себе руки.
У соцмережах такі групи називаються "Розбуди мене о 4.20", "Тихий дім" та "Сині кити". І щохвилини у них з’являється новий учасник.
Журналістка 24 Каналу Юлія Жукова вирішила на собі перевірити, що таке "Сині кити" і як від них врятуватися. А також про те, що для батьків радять психологи, та чи можна від цієї небезпеки, яка прийшла до нас з Росії, врятувати дітей, – дивіться у сюжеті.
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Також про те, як "професійні" психологи доводять дітей до самогубства читайте за посиланням.
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