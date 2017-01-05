Розчулює до сліз – нацгвардієць вразив виконанням молитви-колядки про воїнів АТО

Президент Петро Порошенко показав зворушливу пісню "Молитва на Різдво", яку виконують співачка Оксана Муха, учасники "Піккрадійської терції" та нацгвардієць і бард Зиновій Медюх. Воїн став автором слів та музики.
"Дякую за цю сучасну колядку проекту "Пісні Війни" та окремо її автору – українському воїну Зиновію Медюху. Під час Святвечора давайте віддамо шану нашим військовим. Саме завдяки їм ми маємо можливість святкувати Різдво в мирі та затишку", – прокоментував колядку Порошенко.
Пропонуємо вам текст цієї колядки.
На Різдво, на Святий Вечір, позбиралася малеча,
Мати кутю вже поставила на стіл.
В хаті в нас когось бракує: "Діти, тато, наш воює,
Молимось, щоб повернувся він".
Приспів:
Та молитва на Різдво збереже в бою його,
І Оленка зачекалась свого тата.
Миколаї всі святі, поверніть його мені,
І не треба більш нічого дарувати.
Богородице Маріє, чорний вітер з сходу віє,
Хочу я, щоб оминув він нашу хату.
Наш Івасик народився, в нього зубчик лиш пробився,
Він ні разу ще не бачив свого тата.
Приспів
Миколай поправив вуса, почесав по бороді,
Запитав у всіх ангелів - тих, що були на війні:
"Чи живий Оленки тато, чи поверне до села?".
Не беруть його гранати – Богородиця спасла.
Приспів
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