Розчулює до сліз – нацгвардієць вразив виконанням молитви-колядки про воїнів АТО

Президент Петро Порошенко показав зворушливу пісню "Молитва на Різдво", яку виконують співачка Оксана Муха, учасники "Піккрадійської терції" та нацгвардієць і бард Зиновій Медюх. Воїн став автором слів та музики.

"Дякую за цю сучасну колядку проекту "Пісні Війни" та окремо її автору – українському воїну Зиновію Медюху. Під час Святвечора давайте віддамо шану нашим військовим. Саме завдяки їм ми маємо можливість святкувати Різдво в мирі та затишку", – прокоментував колядку Порошенко.

Пропонуємо вам текст цієї колядки.

На Різдво, на Святий Вечір, позбиралася малеча,

Мати кутю вже поставила на стіл.

В хаті в нас когось бракує: "Діти, тато, наш воює,

Молимось, щоб повернувся він".

Приспів:

Та молитва на Різдво збереже в бою його,

І Оленка зачекалась свого тата.

Миколаї всі святі, поверніть його мені,

І не треба більш нічого дарувати.

Богородице Маріє, чорний вітер з сходу віє,

Хочу я, щоб оминув він нашу хату.

Наш Івасик народився, в нього зубчик лиш пробився,

Він ні разу ще не бачив свого тата.

Приспів

Миколай поправив вуса, почесав по бороді,

Запитав у всіх ангелів - тих, що були на війні:

"Чи живий Оленки тато, чи поверне до села?".

Не беруть його гранати – Богородиця спасла.

Приспів