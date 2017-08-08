Розенблат залишився без закордонних паспортів

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Позафракційний народний депутат Борислав Розенблат, з якого Рада зняла недоторканність і дозволила притягнути до відповідальності, запевняє, що здав усі паспорти для виїзду за кордон.
Нардеп запевняє, що й без того не збирався покидати Україну.
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В інтерв'ю "Українським новинам" він підтвердив, що за рішенням суду був змушений здати закордонні паспорти.
Нардеп уточнив, що йдеться тільки про українські паспорти, а жодного іноземного в нього немає.
Все, що було написано в постанові, крім здачі чужого паспорта я виконав. Свої закордонні паспорти я все здав ... у мене немає жодного закордонного паспорта, у мене немає громадянства іншої країни і тому всі мрії прокурорів про те, щоб я виїхав за кордон, коли збудуться,
– зазначив Розенблат.
11 липня депутати Верховної Ради дали згоду на зняття недоторканності та притягнення до відповідальності народного депутати Борислава Розенблата. Він разом з нардепом Максимом Поляковим є фігурантом так званої "бурштинової справи". Його підозрюють в отриманні хабара на суму 285 тисяч доларів.
21 липня на нього вдягли електронний браслет.