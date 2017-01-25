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Розенко розповів, чому пенсії надалі лишатимуться низькими

17:50, сьогодні 42788 Читать новость на русском
Розенко розповів, чому пенсії надалі лишатимуться низькими
/ armada.mk

Українці продовжуватимуть отримувати низькі пенсії, якщо працівники не будуть сплачувати податки.

Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє прес-центр урядового порталу.

Він зазначив, що в умовах, коли близько 50% працюючих людей не сплачують податків, або сплачують їх в неповному обсязі, пенсії не можуть бути високими.

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Податки потрібно платити всім, адже це пенсії для пенсіонерів. Пенсія – це похідна від заробітних плат і сплачених податків,
– наголосив Розенко.

Він також нагадав, що підвищення пенсійного віку не дасть бажаного ефекту щодо скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

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Теги: Україна гроші Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
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