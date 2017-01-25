Розенко розповів, чому пенсії надалі лишатимуться низькими

Українці продовжуватимуть отримувати низькі пенсії, якщо працівники не будуть сплачувати податки.

Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє прес-центр урядового порталу.

Він зазначив, що в умовах, коли близько 50% працюючих людей не сплачують податків, або сплачують їх в неповному обсязі, пенсії не можуть бути високими.

Читайте також: МВФ чекатиме пенсійної реформи до березня

Податки потрібно платити всім, адже це пенсії для пенсіонерів. Пенсія – це похідна від заробітних плат і сплачених податків,

– наголосив Розенко.

Він також нагадав, що підвищення пенсійного віку не дасть бажаного ефекту щодо скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.