Розенко розповів, коли і на скільки збільшаться пенсії

У 2017 році українські пенсії зростуть у два етапи – з 1 травня та з 1 грудня.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає "Укрінформ". Наступне підвищення пенсійних виплат відбудеться 1 травня і 1 грудня 2017 року. В середньому пенсійні виплати будуть зростати на 11%,

– зазначив він. Розенко також запевнив, що пенсії будуть виплачувати в повному обсязі, попри дефіцит Пенсійного фонду, який, за словами Розенка, прогнозований. Читайте також: У Кабміні розповіли, чому в Україні не може бути високих пенсій

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