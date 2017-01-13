Розенко розповів, коли і на скільки збільшаться пенсії

У 2017 році українські пенсії зростуть у два етапи – з 1 травня та з 1 грудня.
Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає "Укрінформ".
Наступне підвищення пенсійних виплат відбудеться 1 травня і 1 грудня 2017 року. В середньому пенсійні виплати будуть зростати на 11%,
– зазначив він.
Розенко також запевнив, що пенсії будуть виплачувати в повному обсязі, попри дефіцит Пенсійного фонду, який, за словами Розенка, прогнозований.
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