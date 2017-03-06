Розенко заспокоїв: Працюючим пенсіонерам нема чого хвилюватись

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко розповів, чи піднімуть пенсійний вік і чого чекати українським пенсіонерам.

Про це він розповів під час інтернет-конференції.

Розенко сказав, що розуміє пенсіонерів, які попри свій поважний вік змушені ще й підробляти.

Працюючим пенсіонерам нема чого побоюватися. Пенсіонери часом змушені працювати тому, що рівень пенсійного забезпечення в Україні досить низький, на жаль. В Україні близько 2,5 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати після виходу на пенсію. Так що я не підтримую вибір "зарплата або пенсія", і, сподіваюся, у проекті пенсійної реформи, яку Кабмін запропонує, такого пункту не буде,

– зазначив урядовець.

Він також заспокоїв усіх хто, хвилюється через підвищення пенсійного віку – наразі воно не потрібне і тому уряд його не розглядає.

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"Без збільшення середньої тривалості життя не можна не доцільно говорити про підвищення пенсійного віку", – пояснив Павло Розенко.

Раніше в Кабміні пообіцяли вже зовсім скоро показати проект пенсійної реформи.