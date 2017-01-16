Розгнівані люди вийшли на мітинг через стрілянину на Житомирщині

На центральній площі Олевська, що на Житомирщині, місцеві вийшли на мітинг. Люди вимагають у правоохоронців провести справедливе розслідування нічної стрілянини.

Про це пише видання "Укрінформ".

Також протестувальники вимагають навести лад у районі загалом.

За словами місцевих, такі небезпечні події відбуваються протягом останніх двох років: розбої, залякування людей. Все це робить "приїжджий криміналітет".

"Люди вимагають побороти злочинність, гарантувати безпеку олевчанам, навести лад у районі і створити безпекові пункти в Олевську. Те, що сталося вчора, як то кажуть, накипіло. І головне, треба наголосити, що стрілянину організували не місцеві бандити", – розповів депутат Житомирської обласної ради Олександр Ніколайчук.

За його словами, мітингувальники попереджають, що готові перекрити міжнародну автодорогу Київ-Коваль-Ягодин.

Нагадаємо, уночі проти 16 січня в Олевську на Житомирщині сталася масова перестрілка. Цей інцидент може бути пов'язаним з нелегальним видобутком бурштину в регіоні.