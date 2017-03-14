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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Розгону блокади не було, – Грицак

16:47, сьогодні 746 Читать новость на русском
Торгова блокада на Донбасі
Торгова блокада на Донбасі / rbc.ua

Голова СБУ Василь Грицак запевнив, що правоохоронці затримали озброєних людей та не мали наміру розганяти блокаду. Всіх арештованих наразі відпустили з-під варти.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

Василь Грицак зауважив, що ніхто не побудував демократію "махновським способом".

Ми не можемо допустити, щоб вулицями наших міст і сіл гуляли люди зі зброєю. Зона АТО, яка контролюється українською владою – це теж українська територія. Я за те, щоб люди демонстрували свій протест мирним шляхом,
– повідомив голова СБУ.

Грицак закликав зробити обговорення проблеми, залучивши Верховну Раду та представників місцевих влад для висловлення своєї позиції. При цьому голова СБУ підтвердив, що 14 березня в багатьох обласних центрах і містах відбулися позачергові засідання стосовно блокади.

Читайте також: Ветерани АТО планують відновити блокаду на втраченій ділянці

Нагадаємо, що 13 березня СБУ та поліція взяли під варту 43 учасників блокади, яких згодом відпустили. Наразі правоохоронці продовжують затримувати активістів блокування Донбасу.

Теги: Україна Блокада СБУ Війна на Донбасі Василь Грицак
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