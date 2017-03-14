Розгону блокади не було, – Грицак

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

Василь Грицак зауважив, що ніхто не побудував демократію "махновським способом".

Ми не можемо допустити, щоб вулицями наших міст і сіл гуляли люди зі зброєю. Зона АТО, яка контролюється українською владою – це теж українська територія. Я за те, щоб люди демонстрували свій протест мирним шляхом,

– повідомив голова СБУ.

Грицак закликав зробити обговорення проблеми, залучивши Верховну Раду та представників місцевих влад для висловлення своєї позиції. При цьому голова СБУ підтвердив, що 14 березня в багатьох обласних центрах і містах відбулися позачергові засідання стосовно блокади.

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Нагадаємо, що 13 березня СБУ та поліція взяли під варту 43 учасників блокади, яких згодом відпустили. Наразі правоохоронці продовжують затримувати активістів блокування Донбасу.