Roshen спростовує свою причетність до продажу скрапленого газу

У кондитерській корпорації Roshen спростовують своє відношення до продажу скрапленого газу. Там також заявили, що такі припущення не мають ніяких підстав.

Про це йдеться на офіційній сторінці корпорації.

"До продажу газу корпорація не має ніякого відношення - ні прямого, ні опосередкованого. Корпорація ROSHEN не має жодних інтересів на ринку палива", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми" заявили, що фірми, які почали імпортувати великі обсяги скрапленого газу з Росії після того, як СБУ ініціювало застосування санкцій до 16 інших компаній-імпортерів, пов'язані з Віктором Медведчуком, а також мають опосередкований стосунок до кондитерської корпорації Roshen.