Розіп’ясти Насірова, замурувати "Сбербанк" та обібрати Ахметова: головне за тиждень

Як Росія відправила на Євробачення "троянського коня", хто захопив Верховну Раду та чим дістатися до Європи за 20 євро – про ці та інші події тижня, що минає (13 – 19 березня), читайте в огляді сайту 24 Каналу.

Цитата тижня

Адвокат Романа Насірова порівняв його із Ісусом Христом: "Ми бачили, що робиться на вулиці. Дві тисячі років тому так само кричали "Розіпніть!".

Насіров, пояснюючи, навіщо йому 20 земельних ділянок під Черніговом, сказав, що мріє про яблуневий сад.

Фіскала лишили під вартою, а коли дружина внесла 100 мільйонів гривень застави, відпустили під домашній арешт.

Перемога тижня

Верховна Рада ухвалила закон про заочне засудження, необхідний для притягнення до відповідальності Віктора Януковича. Рішення підтримали 252 нардепи. Генпрокуратура вже передала до суду справу президента-втікача, де його підозрюють у державній зраді.

Зрада тижня

Росію на Євробаченні-2017 представить співачка з інвалідністю Юлія Самойлова. У 2015 році вона виступала в окупованому Криму, куди потрапила з порушенням українських законів.

СБУ пообіцяла перевірити ці візити, а в Європі заявили, що поважатимуть рішення України про можливу заборону в’їзду для російської співачки.

Персона тижня

Сутичка за участі нардепа Володимира Парасюка та поліції сталася під Слов’янськом. За версією правоохоронців, нардепа з командою зупинили для перевірки на наявність зброї, а ті у відповідь застосували силу. Постраждали 7 поліцейських.

Парасюк твердить, що це поліція пустила йому в очі сльозогінний газ та побила його сестру. ГПУ почала розслідування.

Подія тижня

У середу роботу Верховної Ради заблокували поліцейські, які зайшли до зали, щоб розповісти свою версію сутички з нардепом Парасюком. Віце-спікер Оксана Сироїд одразу закрила засідання і вимкнула мікрофони.

Люди в камуфляжі таки виступили з трибуни, а депутати з коаліції та Сироїд звинуватили одне одного в порушенні регламенту.

Безвіз тижня

Україна отримала безвізовий режим з Туреччиною. Громадяни обох країн тепер можуть перетинати кордон за ID-паспортами та перебувати без віз на території іншої держави строком до 90 днів протягом 180 днів.

Україна і Туреччина під-ли договір, яким спростили взаємні поїздки громадян. Тепер з IDкартками можна їздитибез віз. pic.twitter.com/H7husvle2n — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 14 марта 2017 г.

Лоукост тижня

Найбільший європейський лоукост RyanАir почав роботу в Україні. Відтепер за низькими цінами українці зможуть літати з Києва до Лондона, Манчестера, Стокгольма і Ейндховена, а зі Львова – до Будапешта, Берліна, Кракова, Вроцлава та Ейндховена. Польоти будуть доступні з жовтня, а ціни на авіаквитки стартують з 20 євро.

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Інтерв’ю тижня

Петро Порошенко дав інтерв’ю телеканалам "Інтер", ICTV та "Україна". Президент намагався пояснити рішення РНБО про повну блокаду транспортного сполучення з окупованими територіями.

На його думку, "офіційна" блокада відрізняється від тієї, що тривала останні два місяці за участі "російських агентів".

Соцмережі різку зміну курсу не зрозуміли, а в Євросоюзі зажадали від Порошенка пояснень.

Флешмоб тижня

У соцмережах розпочався флешмоб на підтримку вченого Ігоря Козловського, якого бойовики "ДНР" захопили в полон більше року тому. Його звинувачують у створенні злочинної групи та зберіганні зброї.

На підтримку вченого у соцмережах публікують фото з хештегом #FreeKozlovsky. До флешмобу вже долучилися політики, зірки та громадські діячі.

Протест тижня

У Києві, Дніпрі та Тернополі націоналісти замурували бетонними плитами входи до відділень "Сбербанку". Так вони висловили протест проти визнання фінустановою паспортів "Л/ДНР".

Згодом Петро Порошенко увів санкції щодо російських банків в Україні, а саме "Сбербанку", "VS Банку", "Промінвестбанку", "ВТБ Банку" та "БМ Банку".

Скандал тижня

Меру Львова Андрію Садовому можуть оголосити підозру та відсторонити від посади, заявив генпрокурор Юрій Луценко. Усе через експертизу, яка спростувала версію про підпал на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Садовий називає це політичним тиском. У ЗМІ тим часом з’явилися "темники" з Адміністрації президента із вказівкою критикувати мера Львова та хвалити президента.

Дата тижня

17 березня виповнилося 100 років від початку Української революції 1917-1921 років та створення першого українського парламенту.

Нардепи з цього приводу провели урочисте засідання: заспівали Гімн України, послухали блаженнішого Любомира Гузара та патріарха Київського Філарета, а також пофотографувалися у вишиванках.

Віджим тижня

Бойовики захопили 11 підприємств та два готелі олігарха Ріната Ахметова на окупованій території. Керівництво компанії ДТЕК заявило про повну втрату контролю над підприємствами.

"Націоналізація" відбулася під час блокади ОРДЛО. Наразі терористи мають намір провести перереєстрацію захоплених структур та інвентаризацію майна.

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